Россиян предостерегли от покупки китайских смартфонов без маркировки ЕАС

Главный редактор портала Mobiltelefon Евгений Макаров заявил о том, что его китайский смартфон Realme 11 Pro+, предназначенный для европейского рынка, был заблокирован в России. Этой новостью он поделился в своем Telegram-канале «Лысый из MT».

© Realme

По словам Макарова, региональной блокировке могут быть подвержены не только китайские версии смартфонов, но и даже глобальные, предназначенные для европейских стран. Это ограничение отключает в смартфоне возможность использовать SIM-карту.

Видео дня

«Оказывается, блокируются не только смартфоны для Китая, но и модели для Европы, если вы попытаетесь использовать их в России. У меня на руках Realme 11 Pro+ для Европы, и он заблокирован. Инструкция, о которой я ранее писал, не помогает. То есть даже глобалки OnePlus и Realme покупать на AliExpress небезопасно», — заявил главред Mobiltelefon.

Макаров предупредил своих подписчиков, что покупать без опасений можно лишь те смартфоны Realme, на коробках которых будет наклейка на русском языке. Поэтому он рекомендует обязательно проверять это перед покупкой и требовать у продавцов фотографию коробки.

Официально ввозимые в Россию смартфоны Realme имеют маркировку ЕАС, указывающую на соответствие товара стандартам качества и безопасности стран ЕАЭС, в которые входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

«Если там английский или китайский [языки] — откажитесь от приобретения. Потому что потом это будет ваша головная боль — отправка в СЦ, ожидание», — отметил Макаров.

В случае если продавец на AliExpress или других площадках обещает, что самостоятельно произведет разблокировку перед отправкой покупки, доверять такому методу стоит на свой страх и риск, заключил главред Mobiltelefon.