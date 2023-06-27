Нейросеть YandexGPT научилась тезисно пересказывать текст

"Яндекс" обучил собственную нейросеть YandexGPT кратко пересказывать текст. Новая возможность пока работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба компании.
"Яндекс" научил большую языковую модель YandexGPT кратко пересказывать текст. Достаточно дать нейросети ссылку на статью в интернете, и она тезисно изложит основные мысли и идеи", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что новая возможность работает в режиме тестирования на сервисе 300.ya.ru, а нейросеть может выделять главное в русскоязычных текстах длиной до 30 тыс. знаков. Кроме того, ссылку на краткое изложение текста можно отправить другому человеку, в популярных мессенджерах у таких сообщений будет превью с тезисами статьи.
"Помимо краткого пересказа текста на 300.ya.ru, сервис также предоставляет API для разработчиков. С его помощью они могут получить ссылку на сокращенную версию статьи, не пользуясь веб-интерфейсом", - добавили в "Яндексе".
YandexGPT (YaLM 2.0) была запущена 17 мая 2023 года. Она доступна пользователям в режиме "Давай придумаем" в голосовом помощнике "Алиса". Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах "Яндекса".