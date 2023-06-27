Нейросеть YandexGPT научилась тезисно пересказывать текст

"Яндекс" научил большую языковую модель YandexGPT кратко пересказывать текст. Достаточно дать нейросети ссылку на статью в интернете, и она тезисно изложит основные мысли и идеи", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что новая возможность работает в режиме тестирования на сервисе 300.ya.ru, а нейросеть может выделять главное в русскоязычных текстах длиной до 30 тыс. знаков. Кроме того, ссылку на краткое изложение текста можно отправить другому человеку, в популярных мессенджерах у таких сообщений будет превью с тезисами статьи.