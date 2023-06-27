Появились подробности о серии смартфонов Redmi Note 13

Ранее стало известно, что компания Xiaomi разрабатывает серию смартфонов Redmi Note 13, номера устройств также появились в базе IMEI. Теперь стали известны остальные детали о грядущих устройствах.

Смартфоны Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro получит аккумуляторы емкостью 6000 мАч, также будет поддержка быстрой зарядки мощностью 67 ватт. Pro версия получит аккумулятор на 5500 мАч, с быстрой зарядкой мощностью 120 ватт.

В основу младшей модели ляжет восьмиядерный процессор SoC Snapdragon 695. Старшие модели получат восьмиядерные чипы SoC Mediatek Dimensity 7200. Напомним, ранее известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что у Redmi Note 13 будет «флагманский» дизайн с очень тонкой рамкой экрана. Правда, таковая, скорее всего, будет не во всех моделях линейки.