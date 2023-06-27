Найден способ проверить достоверность уравнений Эйлера и Эйнштейна

Ученые разработали метод, который позволяет посчитать искажение времени в космосе. Это может опровергнуть теорию относительности Эйнштейна и уравнение Эйлера, позволяющее понять, как двигаются галактики во Вселенной. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

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Теории Леонарда Эйлера (1707-1783) и Альберта Эйнштейна (1879-1955) когда-то изменили наше понимание Вселенной. Знаменитое уравнение первого ученого дало исследователям возможность рассчитывать, как двигаются галактики во Вселенной. Общая теория относительности, созданная Эйнштейном, демонстрирует, как Вселенная искажается звездными скоплениями и галактиками.

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На протяжении многих лет физики проверяли эти уравнения. Пока что они были правильными, но новые открытия могут поставить формулы под сомнения. До сих пор исследователи не могут понять, подчиняются ли уравнениям Эйнштейна и Эйлера такие явления, как ускорение расширения Вселенной и темная материя (которая составляет 85% от всей материи в космосе).

До этого исследователи знали только, как измерить скорость небесных объектов и сумму искажений времени и пространства. Новый метод позволяет измерить очень важный параметр — искажение времени. И если оно не будет равно сумме времени и пространства, то есть результату общей теории относительности, то это будет означать, что модель Эйнштейна неверна. А если искажение времени не будет соответствовать скорости галактик, которую предлагает уравнение Эйлера, то оно будет ошибочным.

«Это позволит нам выяснить, существуют ли во Вселенной новые силы или материя, противоречащие этим двум теориям», — объясняет Левон Погосян из Университета Саймона Фрейзера.