В России вырос спрос на покупку аккаунтов в соцсетях и VPN-сервисах

Спрос на покупку аккаунтов в соцсетях вырос в январе-июне в три-четыре раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Buy-accs.

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Чаще всего покупают профили во «Вконтакте», а также в Instagram и Facebook (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Популярными в 2023 году стали многие иностранные аккаунты VPN-сервисов, ещё не заблокированных в РФ. Аналитики не назвали абсолютные цифры.

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Также вдвое выросло число предложений о продаже аккаунтов в Telegram, а во «ВКонтакте» — в полтора раза, говорят в 4Cheat. Оборот рынка за год, в период, в период с июня 2022 по июнь 2023 года, оценивают в компании в 10 млрд руб.

В Buy-accs утверждают, что спрос на покупку аккаунтов растёт, поскольку россияне озабочены вопросом анонимности в интернете.

«Чаще всего люди сидят в соцсетях с анонимных аккаунтов, оставляя свои заблокированные или потерянные страницы», — говорят в компании.

Также новые аккаунты пользователи покупают, чтобы зарегистрироваться на сайтах и форумах.

Стоимость аккаунта в Telegram варьируется от 18 коп. до 390 тыс. руб., в соцсети «ВКонтакте» — от 18 руб. до 249,3 тыс. руб., отмечают в компании. Стоимость складывается от характеристик страницы, степени обратобки, сложности процесса создания аккаунта и влияния общей инфляции.

«Например, аккаунт во «ВКонтакте» раньше стоил 50 коп., а сейчас тот же самый аккаунт обойдётся в 25 руб.», — рассказал источник издания.

Также приобретать аккаунты могут для рассылки спама, продвижения сомнительных услуг и для политических провокаций, сообщил директор рекламного агентства «Пикчер» (среди клиентов названы VK, «Яндекс», «Тинькофф», Ozon, ОАО РЖД и др.) Павел Астахов.

К концу прошлого года 2022 году выросло количество ботов, пик пришёлся на 2023 год. По словам Астахова, раньше агентство получало одно-два спам-сообщения в неделю на свои проекты, но сейчас количество ежедневных спам-комментариев выросло до 10 20: «В основном, это финансовые пирамиды или курсы по саморазвитию».

С наплывом ботов столкнулись и другие участники рынка. Например, автор Telegram-канала про алкогольный рынок «Пьяный мастер» Денис Пузырев утверждает, что количество спама выросло с марта по апрель 2022 года. Такие сообщения касаются либо рекламы маркетплейсов, либо военной тематики. Администрация канала чистит примерно 120 спам-сообщений в день, но «это мало помогает».

Наплыв публикаций от ботов коснулся и операторов связи. Изданию рассказали в «Вымпелкоме», что чаще всего публикуются спам-сообщения о сомнительном заработке, для рекламы услуг, а также для участия в конкурсах, который проводит компания на странице во «ВКонтакте». В «Мегафоне» подтвердили, что сталкиваются со спамом в соцсетях.