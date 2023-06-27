Китайские разработчики представили робота для игры в настольную Го

Китайский интеллектуальный робот SenseRobot может стать партнером как для новичков, так и для гроссмейстеров в извечной настольной игре Го. Работает он на основе искусственного интеллекта

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Битвы между компьютерными алгоритмами и людьми не являются чем-то новым в игровом мире. Более четверти века назад компьютер Deep Blue компании IBM сумел победить тогдашнего чемпиона по шахматам Гарри Каспарова; в 2011 году компьютерная система Watson (разработанная IBM) победила человеческих соперников в конкурсе «Jeopardy!»; а шесть лет назад система Libratus (разработанная в Университете Карнеги-Меллон) взяла верх над лучшими игроками в покер.

Искусственный интеллект внес существенный сдвиг в соревнование между людьми и компьютерами – в отличие от компьютерной программы, он способен учиться и адаптироваться. Первой ласточкой в этом направлении стал поединок между AlphaGo и китайским гроссмейстером Ке Цзе в настольной стратегической игре Го. В 2017 году искусственному интеллекту AlphaGo удалось сыграть три матча и выиграть со счетом 2:1.

Во всех этих матчах компьютеры просто отдавали команды – против соперников не сидел робот, который физически делал ходы. Недавно представленный SenseRobot Go – это следующий эволюционный шаг в этом направлении. Управляемый искусственным интеллектом, робот фактически сидит на противоположной стороне игровой доски и физически перемещает камни в игре Го.