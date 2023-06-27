Профессор Черниговская допустила существование иного типа жизни в космосе

Книга Эрвина Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики» для понимания реальности очень полезна, но в какой-то части космоса может быть иной тип жизни, основанный на неизвестных человеку элементах. Такое мнение выразила известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская .

— Это очень полезная книга. Однако, как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь — теоретически возможно, — отметила она.

Аналогичное мнение высказал в ноябре прошлого года американский предприниматель Илон Маск. Во время своего онлайн-выступления в рамках конференции саммита G20 он сообщил, что ракетный туризм и развитая сеть подземных туннелей станут будущей реальностью человечества. В будущем люди будут путешествовать вокруг Земли на ракетах, отметил предприниматель. Он также не исключил того, что в космосе будут найдены новые формы жизни.