В Сети появились фотографии чехла iPhone 15 Pro

В китайской соцсети Weibo появились фотографии чехла для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors.

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Благодаря этим фотографиям пользователи пытаются понять, чем новый смартфон будет отличаться от iPhone 14 Pro. Судя по фото, клавиша управления питанием и блок регулирования громкости перенесут ниже, а тумблер включения беззвучного режима совсем уберут. Уточняется, что вместо него добавят обычную кнопку. Кроме того, разъем подключения провода питания расширят из-за появления разъема USB-С вместо Lightning.

Судя по изображению чехла для модели iPhone 15 Pro Max расширенная версия смартфона может обзавестись увеличенным блоком камер. В сети предполагают, что Apple может добавить в iPhone 15 Pro Max перископический телеобъектив.