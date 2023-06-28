Стоит ли покупать рекордно мощный планшет OnePlus Pad

Эксперт YouTube-канала Польза NET протестировал новый планшет OnePlus Pad и рассказал, стоит ли он своих денег.

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Ведущий YouTube-канала «Польза NET» проверил в работе планшет OnePlus Pad. Действительно хорошей покупкой эта модель станет для тех, кому нужен качественный звук, огромный экран и экосистема.

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В коробке с планшетом вы получите краткое руководство, кабель USB-C, блок питания на 67 Вт. У ведущего при этом именно глобальная версия OnePlus Pad.

Сборка у планшета качественная. Корпус выполнен у него из алюминиевого сплава. Однако он маркий, поэтому лучше к нему сразу купить чехол.

Также OnePlus Pad оснащён стереодинамиками, но у него нельзя расширить объём памяти при помощи карты памяти.

У планшета есть IPS LCD-дисплей на 11,61 дюйма. На солнце автояркости вам не будет хватать, но в помещении её более чем достаточно. Частота обновления экрана у планшета - до 144 Гц.

Стоит на OnePlus Pad процессор MediaTek Dimensity 9000. Операционная система здесь - Android 13. Работает всё быстро и без микрофризов. Объём оперативной памяти составляет у планшета 8 или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора - 9510 мА*ч. Заряжается планшет за 1 час 11 минут. При просмотре YouTube в течение одного часа на максимальной яркости теряется 8% заряда, при прохождении игр с одновременным стримингом на Twitch - 31% заряда за час. Играть на этом планшете было комфортно.

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Основная камера у OnePlus Pad имеет 13 МП, также доступна запись видео в 4К 30 к/с. На фронтальную камеру вы можете снимать видео максимум в 1080p 30 к/с, а разрешение этого объектива составляет 8 МП.

Видео снимает OnePlus Pad вполне неплохо, и со штативом картинка будет очень достойной для планшета.

Из минусов этого планшета можно выделить отсутствие порта для наушников, отсутствие вибромоторчика, невозможность расширить память, отсутствие сканера отпечатков пальцев.

Вывод