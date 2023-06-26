Представлен Vivo X90s – самый мощный смартфон в мире

Компания Vivo представила новую модель линейки X90 – смартфон Vivo X90s. Аппарат базируется на SoC MediaTek Dimensity 9200+, и в бенчмарках AnTuTu и Geekbench в тестах производительности превзошёл Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и другие флагманы конкурентов.

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Особенности

Vivo X90s обладает 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED Q9 от BOE с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Производительность гаджета обеспечивает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9200+ с 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5x и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

В AnTuTu аппарат набирает аж 1,6 млн баллов (у конкурентов в среднем 1,3 млн балов). В Geekbench 6 результаты тоже впечатляют: 1790 баллов в однопоточном тесте и 5381 балл в многопоточном.

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Ёмкость аккумулятора составляет 4810 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Основная камера тройная:

50 Мп главный датчик Sony IMX866 (f/1.75);

12 Мп сверхширокоугольный объектив (f/2.0);

12 Мп дополнительный датчик Sony IMX663 (f/1.98) с портретным объективом и поддержкой 2-кратного оптического зума.

Разрешение селфи-камеры Samsung S5KGD2 составляет 32 Мп (f/2.45).

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Также стоит отметить поддержку 5G, 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, наличие USB Type-C, защиты от воды и пыли по стандарту IP64, и встроенного в экран оптического датчика отпечатков пальцев. Размеры: 164,10 × 74,44 × 8,48 мм. Вес в корпусе из стекла составляет около 202,2 грамм, а из кожи – 197,5 грамм.

Стоимость, цвета и дата начала продаж

Vivo X90s доступен в четырех цветах: чёрном белом, красном и светло-зелёном. Продажи Vivo X90s в Китае начнутся 30 июля. Стоимость новинки составляет: