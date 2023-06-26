Подлинность меда определят новым исследованием

В России введут новый метод определения подлинности меда с помощью изотопного анализа сахаров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол по итогам заседания комиссии.

Изданию пояснили, что эта методика эффективна в определении фальсификата. Ее разрабатывают ученые Федерального научного центра пчеловодства совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Как отметили в Роскачестве, метод определения подлинности меда уже фактически разработан и в данный момент проходит аттестацию Росстандарта. Сегодня уровень развития пищевой промышленности позволяет собрать мед из ингредиентов, которые никак нельзя назвать натуральными, а это потенциально может навредить потребителям. Регулирование этого момента необходимо, так как его в РФ пока нет.