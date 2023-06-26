Подлинность меда определят новым исследованием

Подлинность меда в России будут определять с помощью изотопного анализа
В России введут новый метод определения подлинности меда с помощью изотопного анализа сахаров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол по итогам заседания комиссии.
Изданию пояснили, что эта методика эффективна в определении фальсификата. Ее разрабатывают ученые Федерального научного центра пчеловодства совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Как отметили в Роскачестве, метод определения подлинности меда уже фактически разработан и в данный момент проходит аттестацию Росстандарта. Сегодня уровень развития пищевой промышленности позволяет собрать мед из ингредиентов, которые никак нельзя назвать натуральными, а это потенциально может навредить потребителям. Регулирование этого момента необходимо, так как его в РФ пока нет.
«Пчеловод-пасечник, который торгует продукцией на ярмарке или рынке, может не использовать добровольный стандарт, при этом все еще иметь возможность продавать товар, поэтому важны законодательные изменения», — рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
Союз пчеловодов одобрил такой подход.