Samsung посчитала, что «раскладушка» Galaxy Z Flip слишком дешевая

Благодаря источникам Techmaniacs появилась информация о цене Galaxy Z Flip 5 для Греции. И да, видимо Samsung решила, что 1150 евро – слишком малая цена за их «раскладушку». Поэтому за Z Flip5 компания попросит примерно на 150 евро больше. Анонс устройства намечен на конец июля, а релиз состоится в августе.

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Ожидается, что новый складной телефон будет поставляться с обновленным и увеличенным внешним дисплеем, который теперь будет способен показывать, например, данные с Google Maps, без необходимости разворачивать устройство. По сравнению с предшественником внешний экран увеличится с 1,9 до 3,4 дюйма.

Кроме того, стало известно, что при складывании устройства не будет зазора, чем страдали прошлые устройства и с чем давно справили конкуренты компании.

Samsung Galaxy Z Flip 5 поступит в Грецию по цене от €1 299 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.