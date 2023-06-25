Установлены авторы наскальных рисунков возрастом 75 000 лет

Древние пещерные гравюры, найденные в Ла-Рош-Котар, Франция, предположительно являются работой неандертальцев, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLoS One.

Замысловатые гравюры, состоящие из параллельных линий, проведенных пальцами, появились еще до прихода Homo sapiens в этот регион, что позволяет предположить, что это дело рук наших вымерших «двоюродных братьев» - неандертальцев.

Marquet et al., PLoS One 2023

Это открытие опровергает прежние заблуждения о неандертальцах, показывая, что они были «сложными» существами. Известно, что они жили вместе в общинах, практиковали здравоохранение и использовали огонь.

Эти гравюры - самые древние из известных произведений искусства, приписываемых неандертальцам, что проливает дополнительный свет на их развитые способности.