Видный российский исследователь океана Анатолий Сагалевич прокомментировал гибель в Атлантическом океане батискафа «Титан». Он отметил, что катастрофа была неизбежна, пишет «СтарХит».

Отмечается, что 84-летний ученый потерял в катастрофе друга - пилота «Титана» Поля-Анри Наржоле.

Сагалевич пояснил, что произошло то, что должно было рано или поздно произойти. Расследование, добавил он, показало, что при изготовлении батискафа были грубо нарушены правила строительства глубоководных обитаемых аппаратов.

Специалист уточнил, что создатели применили при строительстве два разных материала. Колпаки были сделаны из титана, а середина - из карбонпластика, который не следовало применять в силу того, что «углепластик, когда лопается и разлетается, то превращается в пыль».

В итоге, заметил Сагалевич, незначительные повреждения корпуса привели к гибели экипажа и туристов.

«300 атмосфер — раздавит все, что хочешь. У нас тут одна, а там 300. И что будет с людьми?», - риторически вопросил он.