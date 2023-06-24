Журналисты рассекретили дизайн «убийцы» Galaxy Z Flip от Oppo

Издание 91mobiles опубликовало первый рендер Find N3 Flip, нового складного смартфона Oppo с горизонтальной линией сгиба.

© 91mobiles

Ни слитом материале смартфон изображен в раскрытом состоянии тыльной стороной к камере. Благодаря этому можно понять, что Find N3 Flip получит вытянутый внешний экран, блок камер из трех объективов, скругленные углы, а также логотипы Oppo и Hasselblad в нижней части корпуса.

Главным отличием Find N3 Flip от Find N2 Flip, как пишет 91mobiles, станет набор камер. Если в смартфоне прошлого поколения их было две, то в устройстве новом объектива стало уже три. Все они получат характеристики, идентичные камерам другого смартфона Oppo – Reno 10 Pro. То есть Find N3 Flip получит основную камеру Sony с оптической стабилизацией на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП, а также телефотомодуль для оптического зума на 32 МП.

Из остальных характеристик предполагаются внутренний дисплей на 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 3,26-дюймовый внешний экран, процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт.