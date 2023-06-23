В чем разница между подводной лодкой и батискафами?

На фоне поисков пропавшего батискафа компании Ocean Gate «Титан» у людей возникает закономерный вопрос — чем он отличается от обычной подводной лодки. Хотя оба слова, по сути, описывают одну и ту же вещь, синонимами они не являются, а аппараты работают совершенно по-разному. SlashGear объяснил, в чем разница между этими типами подводного транспорта.

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«Титан» не был обычным подводным аппаратом

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Ученая из Океанографического института Харбор-Бранч доктор Эдит Виддер отметила, что батискаф не является самодостаточным судном. У него ограниченные ресурсы на борту и ему требуется вспомогательный аппарат для погружения и подъема. Подводная лодка же способна делать это самостоятельно.

Таким образом, батискафы зависят от своего корабля-носителя — в противном случае, они должны полагаться на возможную потерю прикрепленных грузов для всплытия. Такой неконтролируемый подъем может быть опасен как для самого аппарата, так и для экипажа.

При этом «Титан» в плохом смысле не был обычным батискафом. OceanGate Expeditions не проводила сертификацию и классификацию своего аппарата, а регуляторы не оценивали транспортное средство на безопасность. Генеральный директор Стоктон Раш, который погиб на «Титане», утверждал, что это не так важно. Он считал, что процесс сертификации «задушит инновации». Подводный аппарат имел несколько сомнительных конструктивных решений, в том числе однокнопочное управление только с сенсорными экранами и маневрирование посредством старого игрового контроллера.

А что с подводными лодками?

Подводные лодки бывают разными и создаются под различные цели. ВМС США используют разные типы субмарин, однако чаще всего люди представляют себе зловещие атомные подлодки, которые могут месяцами находиться под водой и несут ядерное оружие.

В частности, лодки класса «Лос-Анджелес» погружаются на глубину более 250 метров. В них могут находиться до 16 человек офицеров и до 127 матросов, а их полная скорость превышает 25 узлов (46,3 км/ч). Мощность и ресурсы позволяют незаметно идти под водой на многие километры вперед. Погружаться и всплывать такие судна могут самостоятельно, без помощи посторонних кораблей.