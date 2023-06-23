Владельцев iPhone призвали регулярно отключать смартфон на пять минут

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал владельцев смартфонов iPhone регулярно отключать свои гаджеты на пять минут с целью защититься от программ-шпионов, которые могут удаленно устанавливать хакеры. Об этом пишет газета The Guardian.

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«У каждого из нас есть ответственность за собственную жизнь. Простой совет: выключайте смартфон каждую ночь на пять минут. Для людей, которые слушают меня, делайте это каждые 24 часа, делайте это, пока чистите зубы или чем бы вы ни занимались», — отметил премьер-министр страны.

По словам Албаниза, эта мера позволит остановить любое шпионское ПО, которое может работать в фоновом режиме на мобильном устройстве.

В The Guardian добавили, что агентство национальной безопасности США поддерживает этот совет. С этой же целью ведомство рекомендовало принудительно перезагружать смартфоны не реже одного раза в неделю.

По словам специалистов, в случае с очень сложными шпионскими программами, такими как Pegasus от израильской NSO, это может помочь. После перезагрузки хакерам понадобится заново проводить процедуру «заражения» устройства с помощью уязвимости в операционной системе гаджета.