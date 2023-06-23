На Новую Землю отправилась экспедиция ведущих вузов России

На Новую Землю, а также острова Вайгач и Колгуев отправилась первая в этом году экспедиция Арктического плавучего университета. Научно-исследовательское судно Росгидромета "Профессор Молчанов" вышло в рейс из Архангельска 23 июня. А уже 4 июля начнется второй поход "высшей плавучей школы" - ветеран Севера, судно "Михаил Сомов", отправится с экспедицией на борту покорять полярные льды у берегов Таймыра и Земли Франца-Иосифа.

© Северный (Арктический) федеральный университет

В этом году в списке участников проекта - более 70 студентов и ученых из 20 крупнейших вузов и НИИ. Среди них - МГУ, Институт географии, СпбГУ, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Высшая школа экономики.

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Уникальность плавучей школы в том, что в ней применяется принцип "наука плюс практика". Так, студентам плавучий университет дает возможность изучать теорию прямо на корабле, а затем проверять только что полученные знания в реальных условиях. Отметим также, что большинство молодежи попадает в плавучий университет по конкурсу - с собственными научными проектами и "портфелем" задач.

По словам зам председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, почти все ребята, попробовавшие на зуб настоящую Арктику, свою дальнейшую жизнь связывают именно с работой в высоких широтах. А особенность этого года - увеличение доли прикладных исследований:

- Будет тестироваться изобретенный нашими ребятами подводный аппарат, - рассказал "РГ" начальник экспедиции, директор Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета Александр Сабуров. - Планируется изучать влияние космической погоды на малые спутниковые аппараты, которые все больше используются для самых разных целей. Будут продолжены исследования по биотехнологическому потенциалу: поиску микроорганизмов, которые при низких температурах расщепляют целлюлозу - их можно использовать при утилизации отходов.

Тем временем для многих известных ученых России эти походы, как правило, единственная возможность взять пробы, провести замеры и фотофиксацию ледников, снежников, полярных вод, растительного и животного мира.

Часть исследований состоится под знаком "впервые". К ним, например, относится изучение микроорганизмов, связанных с "мамонтовой фауной на Таймыре". В Институте экспериментальной медицины Санкт-Петербурга считают, что древние патогенные микробы сейчас вытаивают из вечной мерзлоты и представляют реальную опасность для человечества. Так, в 2016 году во время аномально жаркого лета на Ямале случилась вспышка сибирской язвы, причиной которой, по мнению ученых, стала реактивация древних микробов. Для предупреждения новых "атак" наука сейчас составляет прогнозные модели, а живой материал для них будет собран этим летом на Таймыре:

- В рамках экспедиции впервые будет проводиться поиск древних бактерий в образцах биологического материала: они будут браться из участков деградации многолетней мерзлоты. Работы пройдут в районе местонахождения шерстистого мамонта (он известен, как мамонт Женя) на мысе Сопочная Карга, - рассказал "Российской газете" участник похода, доктор медицинских наук из Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров.

Отправилась на Новую Землю и группа экологов: во время экспедиции они будут держать "под прицелом" морской мусор и микропластик. А ответ на вопрос "из чего в Арктике "варится" пластиковый суп" экологи будут искать под шефством доцента Российского государственного гидрометеорологического университета Александры Ершовой:

- Исследования полярных регионов показали, что морская вода и побережья, несмотря на значительную удаленность от густонаселенных частей планеты, в целом значительно загрязнены пластиковым мусором и микропластиком, а Баренцево море названо местом формирования потенциального "шестого мусорного пятна" Мирового океана, - говорит Александра Ершова.