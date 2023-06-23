Смартфоны британцев сами звонят в полицию после обновления Android

Смартфоны британцев «сходят с ума» и сами звонят в полицию
Совет начальников национальной полиции Великобритании пожаловался на появившуюся в Android 12 функцию экстренного вызова нажатием кнопки включения смартфона. Из-за нововведения телефонные линии органов правопорядка заполонили ложные вызовы, сообщает портал Android Authority.
«На национальном уровне все службы экстренной помощи в настоящее время испытывают рекордно высокие объемы вызовов. Для этого есть несколько причин, но одна из них, на наш взгляд, оказывает значительное влияние, — это обновление для Android-смартфонов», — заявили в полиции.
Отмечается, что возможность совершения быстрых экстренных вызовов с помощью нескольких нажатий кнопки включения появилась в смартфонах с выходом Android 12. Данная функция включена в смартфонах Samsung, Google и Xiaomi по умолчанию.
Представитель Google в беседе с журналистами заверил, что компания предоставит производителям смартфонов рекомендации по предотвращению на их устройствах случайных вызовов в экстренные службы. В компании также отметили, что страдающим от этой проблемы следует отключить экстренные вызовы.
Это уже не первый случай, когда функция экстренных вызовов на Android приводит к увеличению объема звонков. С похожей проблемой сталкивались полицейские в Канаде и в США.
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