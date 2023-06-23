Смартфоны британцев сами звонят в полицию после обновления Android

«На национальном уровне все службы экстренной помощи в настоящее время испытывают рекордно высокие объемы вызовов. Для этого есть несколько причин, но одна из них, на наш взгляд, оказывает значительное влияние, — это обновление для Android-смартфонов», — заявили в полиции.