Россию заподозрили в попытке организовать киберармагеддон в США. Такое мнение высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребека Коффлер в статье для Fox News, рассуждая о продолжающейся хакерской атаке, в ходе которой хакеры из группировки Clop, ассоциируемой на Западе с Россией, украли данные американских компаний и госорганов.

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«Президент России Владимир Путин почти наверняка сообщает команде [президента США Джо] Байдена, что у Москвы есть все необходимое, чтобы развязать гораздо более разрушительную атаку на США, которая приведет к киберармагеддону, — пишет Коффлер. — Я считаю, что Россия обладает необходимыми возможностями и волей для проведения катастрофической кибератаки при определенных обстоятельствах».

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По мнению Коффлер, кибератака на США, которую приписали хакерской группировке Clop, почти наверняка была срежиссирована в Кремле. Она заявила, что российская разведка «регулярно нанимает киберпреступников для проведения громких киберопераций».

Она также сочла неслучайным выбор в качестве жертв университет, являющийся подрядчиком Минэнерго США, а также хранилища переработанных ядерных отходов.

«Ядерное оружие и кибероружие связаны в российской военной науке, поскольку оба способны нанести катастрофический ущерб стране-мишени», — полагает Коффлер.

Коффлер родилась и выросла в СССР, окончила факультет иностранных языков Московского государственного педагогического университета. Вскоре после этого она переехала в США, где начала сотрудничать с военной разведкой. Сама себя она называет «аналитиком разведки, специализирующимся на мышлении Путина». Автор книги «Правила Путина: тайный план России как одолеть Америку».