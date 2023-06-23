Apple выпустила iOS 17 beta 2
Apple выпускает вторую бета-версию iOS 17 для разработчиков. Одной из основных функций, появившихся в iOS 17 beta 2, является обновление AirDrop, о котором Apple объявила во время доклада на WWDC 2023.
Теперь, чтобы передать данные с одного iPhone на другой, достаточно просто приложить верхние грани двух смартфонов друг к другу. При соединении двух устройств автоматически происходит синхронизация и обмен информацией, сопровождаемый эффектной анимацией. AirDrop позволяет передавать фотографии и прочие файлы, но изначально эта функция была разработана для быстрого обмена контактами.
Другие функции и изменения iOS 17 beta 2:
- Новый экран обновления. На экране обновления теперь отображается больше информации о бета-версии программного обеспечения;
- Приложение Apple Fitness имеет собственное специальное меню настроек как часть iOS 17 beta 1, включая возможность управления данными;
- Crossfade для Apple Music теперь предлагает ползунок для управления продолжительностью перехода между песнями. Это не работало в iOS 17 beta 1;
- Появились новые обои в CarPlay.