Apple выпустила iOS 17 beta 2

Apple выпускает вторую бета-версию iOS 17 для разработчиков. Одной из основных функций, появившихся в iOS 17 beta 2, является обновление AirDrop, о котором Apple объявила во время доклада на WWDC 2023.

Теперь, чтобы передать данные с одного iPhone на другой, достаточно просто приложить верхние грани двух смартфонов друг к другу. При соединении двух устройств автоматически происходит синхронизация и обмен информацией, сопровождаемый эффектной анимацией. AirDrop позволяет передавать фотографии и прочие файлы, но изначально эта функция была разработана для быстрого обмена контактами.