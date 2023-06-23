Росавиация продлила ресурс самолета Ан-148-100

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило ресурс самолета Ан-148-100 с 10 до 30 лет, выдав соответствующий сертификат. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным Росавиации, дополнительный сертификат в части увеличения срока был выдан 21 июня ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

«В связи с односторонним отказом держателя сертификата - «АНТК им. О.К.Антонова» (Украина) - от своих обязательств в качестве разработчика в отношении вышеуказанных воздушных судов, работы по подтверждению возможности увеличения сроков службы самолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, оперативно выполнены ПАО «Ил» как разработчиком модификации», - пояснили в ведомстве.

В агентстве воздушного транспорта напомнили, что ПАО «Ил» «обладает глубокими компетенциями в качестве разработчика авиационной техники» и работы по продлению ресурса были «проведены в строгом соответствии с законодательством».

«Результаты выполненных сертификационных работ позволяют продолжать полеты самолетам Ан-148-100, которые эксплуатируются в нескольких авиакомпаниях гражданской авиации России», - подчеркивается в сообщении.