«Роскосмос» показал новый ракетный двигатель РД-171МВ

«Роскосмос» показал, как выглядит новый российский ракетный двигатель РД-171МВ, предназначенный для ракеты «Союз-5». Фото и описание двигателя были опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

« "Энергомаш" завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты «Союз-5». В этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести двигатель для третьего», - отмечается в сообщении.

Следующими этапами программы, которая, по данным «Роскосмоса», реализуется с опережением графика, станут межведомственные испытания двигателя и его серийная поставка.

«Также в НПО Энергомаш изготовлены, прошли испытания и продефектованы два РД-171МВ, предназначенные для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний. На сегодняшний день проведено более двух десятков огневых испытаний двигателя РД-171МВ», - заявили в госкорпорации.

Ранее Россия в ответ на санкции США, введенные из-за украинского кризиса, заявила о прекращении поставок ракетных двигателей Вашингтону. Речь идет о двигателе РД-180 для ракеты Atlas-5 и РД-181, который используется в первой ступени ракеты Antares. В свою очередь министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что решение России прекратить поставки ракетных двигателей не повлияет на запуски американских ракет.