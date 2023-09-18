Как почистить кэш на iPhone и что это такое

Кэш на iPhone – это временные файлы, которые приложения сохраняют на устройстве для ускорения работы. Они могут содержат различные данные, такие как изображения, аудио, текстовые файлы и информацию о настройках.

Когда вы используете приложение, оно может сохранять некоторую часть данных, чтобы ускорить загрузку в следующий раз, когда вы откроете его. Это, можно сказать, накопительный эффект. Например, если вы просматриваете фотографии в Instagram, приложение может сохранить эти изображения в кэше, чтобы при повторном просмотре они загрузились быстрее.

Видео дня

Нужно ли очищать кэш?

Со временем кэш начнет занимать слишком много места в системе. В какой-то момент это станет проблемой, особенно если у вас мало свободного места изначально. Если вы думаете, что кэш – это пара гигабайт мелких данных, то вы ошибаетесь. Известны случаи, когда кэш на iPhone занимал более половины от общего объема накопителя.

В целом, кэш — полезный инструмент для ускорения работы приложений, но его необходимо иногда очищать, чтобы освободить место на устройстве. Важно помнить, что при очистке кэша некоторые данные, такие как настройки приложения, вариант отображения и многие другие будут утеряны и придётся что-то настраивать с нуля. Совершенно точно придется заново вводить пароли в приложениях и на сайтах, поэтому убедитесь, что вы помните все актуальные данные, и проблем после очистки не возникнет.

РИА Новости

С чего начать очистку кэша на iPhone?

Начать имеет смысл с браузера, потому что он является основным средством потребления контента, а значит, он накапливает много второстепенных данных. Очистка кэша браузера Safari на вашем iPhone увеличит скорость работы браузера и освободит некоторое место на устройстве. Вот как это можно сделать.

Шаг 1: Откройте настройки iPhone

Первым делом откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone. Это серый значок с изображением шестеренок, который можно найти на домашнем экране.

Шаг 2: Перейдите к настройкам Safari

В меню "Настройки" прокрутите вниз до раздела "Safari" и нажмите на него.

Шаг 3: Очистите историю и данные сайтов

После того, как вы вошли в настройки Safari, найдите раздел "Очистить историю и данные сайтов". Это будет красная кнопка в нижней части экрана. Нажмите на нее, а затем подтвердите свое действие, нажав "Очистить" во всплывающем окне.

Важно

Это действие удалит историю просмотра, все данные о веб-сайтах, включая кэш и cookies. Если вы сохраняли информацию для автоматического заполнения на некоторых сайтах, эта информация также может быть удалена, в зависимости от версии операционной системы.

Альтернативное удаление кэша Safari

Если вы хотите почистить кэш, но не хотите удалять всю историю просмотра и данные сайтов, вы можете сделать это, перейдя в "Дополнительно" > "Данные сайтов". Здесь вы можете увидеть список всех сайтов, которые сохраняют данные на вашем iPhone. Это очень нудная и кропотливая работа, но вы сможете удалить данные только тех сайтов, которые вам точно не требуются.

После того, как вы очистили кэш или выборочно удалили ненужные данные, закройте Safari (свайпните вверх с нижнего края экрана с задержкой и удалите приложение из активных, или нажмите кнопку Home, если она есть) и откройте его снова. Это необходимо для того, чтобы изменения вступили в силу.

Можно почистить еще что-нибудь на iPhone?

Да, можно почистить установленные приложения, которые тоже собирают в себя информацию. Особенно активно такое происходит с мессенджерами, которые хранят картинки и видео, которые вы открывали в чатах. Этот способ очистки не нужно путать с удалением, которое вычищает все безвозвратно. Этот процесс обратим, если приложение доступно в AppStore.

Откройте "Настройки" на вашем iPhone.

Прокрутите вниз до раздела "Общие".

Там выберите "Хранилище iPhone".

Вы увидите список приложений, установленных на вашем iPhone. Каждое приложение покажет, сколько места на диске оно использует.

Выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить.

На следующем экране вы увидите опции "Выгрузить приложение" и "Удалить приложение".

Выберите "Выгрузить приложение". Это сохранит все ваши данные и документы для этого приложения, но удалит его кэш, освобождая пространство. Чтобы очистить кэш приложений на iPhone, следуйте этим шагам.

Помните, что выгрузка приложения не удаляет его данные полностью, поэтому вы можете загрузить его обратно в любое время и продолжить использовать. Если же вы хотите полностью почистить данные конкретного приложения, то это придется делать в максимально ручном режиме. Необходимо будет открывать каждый мессенжер или другое приложение и там в настройках чистить данные. Кстати, там же вы сможете установить ограничение для накапливания данных, чтобы приложение умерило аппетиты.

Совет

В разделе «Хранилище iPhone» вы найдете всю информацию по всем установленным приложениям, это поможет быстро определить утилиту, которая потеряла совесть и забила на вашем смартфоне все свободное место. Система iOS сама отсортирует и подвинет в самый верх программу, которая заняла больше всего места.

РИА Новости

Помогает ли перезагрузка iPhone для быстродействия?

Система iOS устроена так, что даже после перезагрузки помнит все открытые приложения – это фишка Apple на всех ее устройствах. Но есть еще и оперативная память, которая засоряется всякой ерундой, которую телефон хранит для увеличения быстродействия. Так вот, это работает только на самых современных моделях, а на более ранних оперативной памяти будет уже не хватать и произойдет ровно обратный эффект. Поэтому новые смартфоны на iOS можно не перезагружать месяцами, а вот для устаревших это необходимая процедура, как и закрытие открытых в фоне приложений. Это освобождает оперативную память и процессорное время, что в свою очередь увеличивает быстродействие и автономность.

Есть ли приложения для автоматической очистки кэша на iPhone?