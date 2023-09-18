Как почистить кэш на iPhone и что это такое
Кэш на iPhone – это временные файлы, которые приложения сохраняют на устройстве для ускорения работы. Они могут содержат различные данные, такие как изображения, аудио, текстовые файлы и информацию о настройках.
Когда вы используете приложение, оно может сохранять некоторую часть данных, чтобы ускорить загрузку в следующий раз, когда вы откроете его. Это, можно сказать, накопительный эффект. Например, если вы просматриваете фотографии в Instagram, приложение может сохранить эти изображения в кэше, чтобы при повторном просмотре они загрузились быстрее.
Нужно ли очищать кэш?
Со временем кэш начнет занимать слишком много места в системе. В какой-то момент это станет проблемой, особенно если у вас мало свободного места изначально. Если вы думаете, что кэш – это пара гигабайт мелких данных, то вы ошибаетесь. Известны случаи, когда кэш на iPhone занимал более половины от общего объема накопителя.
В целом, кэш — полезный инструмент для ускорения работы приложений, но его необходимо иногда очищать, чтобы освободить место на устройстве. Важно помнить, что при очистке кэша некоторые данные, такие как настройки приложения, вариант отображения и многие другие будут утеряны и придётся что-то настраивать с нуля. Совершенно точно придется заново вводить пароли в приложениях и на сайтах, поэтому убедитесь, что вы помните все актуальные данные, и проблем после очистки не возникнет.
С чего начать очистку кэша на iPhone?
Начать имеет смысл с браузера, потому что он является основным средством потребления контента, а значит, он накапливает много второстепенных данных. Очистка кэша браузера Safari на вашем iPhone увеличит скорость работы браузера и освободит некоторое место на устройстве. Вот как это можно сделать.
Шаг 1: Откройте настройки iPhone
Первым делом откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone. Это серый значок с изображением шестеренок, который можно найти на домашнем экране.
Шаг 2: Перейдите к настройкам Safari
В меню "Настройки" прокрутите вниз до раздела "Safari" и нажмите на него.
Шаг 3: Очистите историю и данные сайтов
После того, как вы вошли в настройки Safari, найдите раздел "Очистить историю и данные сайтов". Это будет красная кнопка в нижней части экрана. Нажмите на нее, а затем подтвердите свое действие, нажав "Очистить" во всплывающем окне.
Важно
Это действие удалит историю просмотра, все данные о веб-сайтах, включая кэш и cookies. Если вы сохраняли информацию для автоматического заполнения на некоторых сайтах, эта информация также может быть удалена, в зависимости от версии операционной системы.
Альтернативное удаление кэша Safari
Если вы хотите почистить кэш, но не хотите удалять всю историю просмотра и данные сайтов, вы можете сделать это, перейдя в "Дополнительно" > "Данные сайтов". Здесь вы можете увидеть список всех сайтов, которые сохраняют данные на вашем iPhone. Это очень нудная и кропотливая работа, но вы сможете удалить данные только тех сайтов, которые вам точно не требуются.
После того, как вы очистили кэш или выборочно удалили ненужные данные, закройте Safari (свайпните вверх с нижнего края экрана с задержкой и удалите приложение из активных, или нажмите кнопку Home, если она есть) и откройте его снова. Это необходимо для того, чтобы изменения вступили в силу.
Можно почистить еще что-нибудь на iPhone?
Да, можно почистить установленные приложения, которые тоже собирают в себя информацию. Особенно активно такое происходит с мессенджерами, которые хранят картинки и видео, которые вы открывали в чатах. Этот способ очистки не нужно путать с удалением, которое вычищает все безвозвратно. Этот процесс обратим, если приложение доступно в AppStore.
- Откройте "Настройки" на вашем iPhone.
- Прокрутите вниз до раздела "Общие".
- Там выберите "Хранилище iPhone".
- Вы увидите список приложений, установленных на вашем iPhone. Каждое приложение покажет, сколько места на диске оно использует.
- Выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить.
- На следующем экране вы увидите опции "Выгрузить приложение" и "Удалить приложение".
- Выберите "Выгрузить приложение". Это сохранит все ваши данные и документы для этого приложения, но удалит его кэш, освобождая пространство.
Помните, что выгрузка приложения не удаляет его данные полностью, поэтому вы можете загрузить его обратно в любое время и продолжить использовать. Если же вы хотите полностью почистить данные конкретного приложения, то это придется делать в максимально ручном режиме. Необходимо будет открывать каждый мессенжер или другое приложение и там в настройках чистить данные. Кстати, там же вы сможете установить ограничение для накапливания данных, чтобы приложение умерило аппетиты.
Совет
В разделе «Хранилище iPhone» вы найдете всю информацию по всем установленным приложениям, это поможет быстро определить утилиту, которая потеряла совесть и забила на вашем смартфоне все свободное место. Система iOS сама отсортирует и подвинет в самый верх программу, которая заняла больше всего места.
Помогает ли перезагрузка iPhone для быстродействия?
Система iOS устроена так, что даже после перезагрузки помнит все открытые приложения – это фишка Apple на всех ее устройствах. Но есть еще и оперативная память, которая засоряется всякой ерундой, которую телефон хранит для увеличения быстродействия. Так вот, это работает только на самых современных моделях, а на более ранних оперативной памяти будет уже не хватать и произойдет ровно обратный эффект. Поэтому новые смартфоны на iOS можно не перезагружать месяцами, а вот для устаревших это необходимая процедура, как и закрытие открытых в фоне приложений. Это освобождает оперативную память и процессорное время, что в свою очередь увеличивает быстродействие и автономность.
Есть ли приложения для автоматической очистки кэша на iPhone?
Есть, но пользоваться ими крайне не рекомендуется, потому что большинство приложений лезет слишком глубоко в систему, начинает оптимизировать все, что найдет и ломает таким образом всё на корню, после чего помогает только возврат к заводским настройкам. Если вы хотите почистить память своего телефона, это нужно делать в ручном режиме по инструкции выше.