Ученые заявили о прорыве в изучении эволюции гекконов

Гекконы из рода Hoplodactylus delcourti превосходили всех своих ближайших родственников по размеру и массе, достигая 60 см в длину. Но недавнее открытие поразило ученых, которые опубликовали свою исследовательскую работу в журнале Naked Science.

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Единственный образец этого редкого вида был случайно найден в Музее естественной истории во французском городе Марсель в 1980-х годах. У ученых всегда был сильный интерес к этому образцу.

Изначально эксперты полагали, что гекконы обитали только в Новой Зеландии и вымерли в XIX веке. И только в местных мифах ходят истории о гигантских ящерицах, которые живут в кронах деревьев.

Но после генетического анализа музейного образца была выявлена совершенно другая история. Как выяснилось, эти ящерицы не столь близкие родственники других новозеландских гекконов, как считалось ранее. По словам ученых, гекконы Hoplodactylus delcourti были более близки к новокаледонским гекконам, которых от новозеландских гекконов отделяют тысячи километров открытого океана и около 45 млн лет независимой эволюции.