Браузер Google Chrome научат читать PDF-файлы вслух

Компания Google обещает упростить работу с PDF-файлами для людей с ограниченным зрением. В своем браузере Chrome они добавят технологию OCR, которая будет преобразовывать PDF в текст, делая его доступным для программ чтения с экрана.

Это особенно полезно для файлов, где текст представлен в виде изображений. Кроме того, инструмент предоставит текстовые описания для изображений. Google обещает, что эта функция станет доступна в «ближайшие месяцы» и планирует расширить ее на другие платформы.