Космонавт Кикина рассчитывает полететь в космос на корабле "Союз"

"Я настроена дальше летать в космос. Должна подойти моя следующая очередь, экипажи спланированы и поставлены на будущее. Посмотрим, какое руководство виды на меня имеет в дальнейшем, для меня было неожиданностью, когда я узнала, что меня хотят на Crew Dragon поставить. В нашей профессии бывают такие сюрпризы. Я думаю, это не совсем в ближайшее время будет, я рассчитываю, что меня поставят в экипаж, и я буду готовиться к следующей экспедиции, думаю, что, вероятнее всего, это будет на нашем корабле "Союз", - сказала Кикина.