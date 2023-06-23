Глава «Геоскана»: восстание беспилотников исключено

Искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Об этом рассказал основатель, глава крупнейшего производства беспилотников в России компании «Геоскан» Алексей Семенов.

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«Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий», — передает слова Семенова РИА Новости. Он добавил, что беспилотники работают по программе и опасны только в тех пределах, в которых опасен человек, который писал программу.

«Боятся надо не беспилотников, а их создателей», — заключил Семенов. Он также отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, но пока не ясно, сможет ли он принимать важные решения.