Назван самый популярный компьютер Apple

По данным исследования аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), самым популярным компьютером Apple является ноутбук MacBook Pro.

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Так, флагманским ноутбуком владеют 43% пользователей компьютеров Apple. На втором месте по популярности оказался MacBook Air, пользователями которого являются 34% опрошенных. Моноблок iMac занял лишь третье место - им пользуются 10% респондентов.

Самыми производительными компьютерами Apple Mac Pro владеют 9% пользователей. Мини-ПК оказались наименее востребованы: Mac mini пользуются 3% опрошенных, а более мощным Mac Studio - лишь 1%.

Эксперты считают, что благодаря вышедшему в июне 15-дюймовому MacBook Air популярность данной линейки ноутбуков вырастит. Однако смогут ли MacBook Air вытеснить Pro с первого места, аналитики не сообщают.

Отмечается, что исследование было запущено в марте 2022 года и продлилось 12 месяцев.