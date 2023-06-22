Британский робот Victor 6000 спустится на площадку поиска "Титана"

В резиденции премьер-министра Великобритании заявили, что по запросу США Лондон направил специалиста и оборудование для поиска пропавшего батискафа "Титан". Об этом сообщает Express.

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Представитель Даунинг-стрит заявил, что британская сторона по запросу береговой охраны США направила подводника Королевского флота для оказания помощи в поиске и спасении пропавшего батискафа.

В публикации отмечается, что офицер, лейтенант-коммандер Ричард Кантариа, "обладает значительными знаниями в области подводной войны и операций по разделению, поэтому он поделится этим опытом с поисково-спасательной группой".

Издание подчеркивает, что также британский самолет С-17 доставил "специальное коммерческое оборудование", предоставленное компанией Magellan, для помощи в поисково-спасательных работах.

Ранее стало известно, что американское правительство не дало специалистам по подводным работам из Британии провести поиски батискафа.