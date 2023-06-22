Британский робот Victor 6000 спустится на площадку поиска "Титана"

Британцы отправили робота на поиск батискафа «Титан»
В резиденции премьер-министра Великобритании заявили, что по запросу США Лондон направил специалиста и оборудование для поиска пропавшего батискафа "Титан". Об этом сообщает Express.
Представитель Даунинг-стрит заявил, что британская сторона по запросу береговой охраны США направила подводника Королевского флота для оказания помощи в поиске и спасении пропавшего батискафа.
В публикации отмечается, что офицер, лейтенант-коммандер Ричард Кантариа, "обладает значительными знаниями в области подводной войны и операций по разделению, поэтому он поделится этим опытом с поисково-спасательной группой".
Издание подчеркивает, что также британский самолет С-17 доставил "специальное коммерческое оборудование", предоставленное компанией Magellan, для помощи в поисково-спасательных работах.
Ранее стало известно, что американское правительство не дало специалистам по подводным работам из Британии провести поиски батискафа.
19 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф, на котором туристы погружались к обломкам "Титаника". Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находятся пять человек. Журналист CBS, бывавший в такой экспедиции, говорил, что "детали субмарины кажутся импровизированными", включая игровой контроллер, который использовался для управления аппаратом.