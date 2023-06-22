Ученые поймали эхо взрыва 200-летней давности

Международная команда астрономов при помощи рентгеновских приборов космического аппарата IXPE поймала космическое эхо, отраженное от межзвездных газовых облаков. Полученные данные свидетельствуют о том, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного Пути, около 200 лет назад произвела мощный взрыв.

© NASA/CXC/SAO/IXPE

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, а коротко о нем сообщает Space.com. Новое исследование предполагает, что сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики ненадолго пробудилась и произвела взрыв, в результате которого произошел "яростный выброс рентгеновских лучей". Случилось это еще на рубеже XIX века, но только сейчас до Земли докатилось эхо этого события.

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Совершить открытие астрономам удалось, наблюдая за огромными облаками звездообразующего молекулярного газа в центральной области Млечного Пути. Ученые заметили, что они светятся в рентгеновских лучах ярче, чем ожидалось. Проверяя различные гипотезы, исследователи пришли к выводу, что этот рентгеновский свет не был испущен самими облаками. Он от них отражался. Проследив возможный путь лучей, ученые выяснили, что они были выброшены в результате мощной вспышки.

К слову, черная дыра Стрелец A* (Sgr A*) поистине огромна. Достаточно сказать, что она в 4,1 миллиона раз массивнее нашего Солнца. Ученые предполагают, что около 200 лет назад эта черная дыра поглотила какой-то объект. Результатом стал мощный взрыв, отголоски которого дошли до нас только сейчас. Исследователи говорят, что гравитационные приливные силы вокруг черной дыры достаточно мощны для того, чтобы разорвать на части все, что только приблизится к ней.