Профессор РАН опроверг информацию о магнитной буре на Земле
Информация о мощной геомагнитной буре не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачев.
«Эта информация неверная, я даже не знаю, откуда она появляется, поскольку есть международные стандарты и оценки, и они показывают, что в ближайшие недели какие-либо сильные геомагнитные бури практически исключены», - сказал Богачев.
Ранее СМИ сообщали, что Землю накрыла затяжная магнитная буря.