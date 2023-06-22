Российский самолет МС-21 впервые выполнил рейс во Внуково

22 июня перспективный российский самолет МС-21 впервые совершил рейс в московский аэропорт «Внуково». О знаковом событии для отечественной авиаотрасли сообщает Telegram-канал «Авиатранспортное обозрение».

Опытный самолет МС-21-300 имеет бортовой номер 73054. Сейчас он принадлежит корпорации «Иркут», которая занималась его разработкой, а в состав кооперации по программе создания и производства МС-21 входят ведущие производители авиационных систем.

73054 является третьим прототипом и оснащен американскими двигателями PW1400G-JM. Он был собран в декабре 2018 года и совершил свой первый полет в марте 2019 года. Лайнер окрашен в цвета авиакомпании «Россия», которая будет в будущем использовать самолет. Сейчас производитель и эксплуатант нарабатывают опыт полетов на типовых маршрутах и отрабатывают необходимые операционные процедуры.