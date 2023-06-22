Ученые объяснили функцию белых пятен на крыльях бабочек-монархов

Белые пятна на крыльях данаида монарх оказались полезными для дальних миграций
Бабочки данаида монарх с большим количеством белых пятен более успешно достигают места удаленной зимовки. Об этом сообщает Университет Джорджии.
Мигрирующие бабочки данаида монарх (Danaus plexippus) живут в Северной Америке и на Канарских островах, но способны мигрировать на большие расстояния. Их легко узнать по характерному рисунку на крыльях и крупному размеру, около 10 сантиметров.
Энди Дэвис и его коллеги проанализировали около 400 крыльев диких монархов, собранных на разных этапах их путешествия, и измерили соотношение цветов на них. Они обнаружили, что у успешно мигрирующих бабочек на крыльях было примерно на 3% меньше черного и на 3% больше белого.
Дополнительный анализ музейных образцов, включавших монархов и шесть других видов бабочек, показал, что у монархов белые пятна были значительно больше, чем у их немигрирующих родственников. Единственным другим видом, который был близок к тому, чтобы иметь такую же пропорцию белых пятен и черного цвета на крыле, был его полумигрирующий родственник, южный монарх.
Авторы считают, что окраска бабочек связана с количеством солнечного излучения, которое они поглощают во время своего путешествия. Более длительное путешествие монархов означает, что они подвергаются большему негативному воздействию солнечного света, а белый цвет помогает отражать его. Таким образом, запускается механизм естественного отбора: выживают особи с наибольшим количеством светлых пятен, и лишь они передают гены потомству.
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