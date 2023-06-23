Подсчитана доступность iPhone 14 Pro для жителей разных стран
Аналитическая компания World of Statistics опубликовала таблицу сравнительной стоимости покупки iPhone 14 Pro в ряде разных стран мира. В некоторых странах стоимость iPhone может составлять всего 2% от годовой зарплаты пользователя, но где-то она может даже превышать годовой доход.
Самая низкая цена по отношению к годовой зарплате в Швейцарии, где этот показатель составляет всего 1,8%. В двух странах iPhone 14 Pro на 128 ГБ по цене $999 будет стоить больше, чем зарплата человека за весь год. Этими двумя странами являются Нигерия, где для покупки мобильного телефона среднестатистическому покупателю потребуется 105,3% его годовой зарплаты, и Пакистан, где эта модель будет стоить 104,1% средней годовой зарплаты в стране.
Полный список со странам выглядит следующим образом:
- Швейцария: 1,8%;
- США: 2,0%;
- Сингапур: 2,0%;
- Объединенные Арабские Эмираты: 2,8%;
- Австралия: 2,9%;
- Канада: 3,0%;
- Гонконг: 3,2%;
- Норвегия: 3,3%;
- Новая Зеландия: 3,5%;
- Нидерланды: 3,5%;
- Дания: 3,7%;
- Германия: 3,9%;
- Япония: 3,9%;
- Великобритания: 4,0%;
- Ирландия: 4,1%;
- Южная Корея: 4,1%;
- Финляндия: 4,3%;
- Австрия: 4,4%;
- Бельгия: 4,6%;
- Франция: 4,8%;
- Швеция: 4,5%;
- Испания: 6,2%;
- Тайвань: 6,3%;
- Италия: 7,2%;
- Чехия: 8,0%;
- Китай: 9,3%;
- Польша: 11,2%;
- Португалия: 11,3%;
- Малайзия: 11,8%;
- Венгрия: 14,8%;
- Россия: 16,3%;
- Мексика: 16,9%;
- Таиланд: 18,5%;
- Аргентина: 23,1%;
- Индия: 23,4%;
- Индонезия: 32,2%;
- Филиппины: 34,5%;
- Турция: 34,7%;
- Бразилия: 38%;
- Иран: 43,9%;
- Венесуэла: 59%;
- Египет: 88,4%;
- Пакистан: 104,1%;
- Нигерия: 105,3%.
По мнению большинства аналитиков, стоимость всех моделей из грядущей серии iPhone 15 вырастет на 10-20%. Цен на более дешёвые версии может вырасти на $100, по сравнению с аналогами из серии iPhone 14. А цена флагманского iPhone 15 Pro Max может увеличиться на $200.