Подсчитана доступность iPhone 14 Pro для жителей разных стран

Аналитическая компания World of Statistics опубликовала таблицу сравнительной стоимости покупки iPhone 14 Pro в ряде разных стран мира. В некоторых странах стоимость iPhone может составлять всего 2% от годовой зарплаты пользователя, но где-то она может даже превышать годовой доход.

Самая низкая цена по отношению к годовой зарплате в Швейцарии, где этот показатель составляет всего 1,8%. В двух странах iPhone 14 Pro на 128 ГБ по цене $999 будет стоить больше, чем зарплата человека за весь год. Этими двумя странами являются Нигерия, где для покупки мобильного телефона среднестатистическому покупателю потребуется 105,3% его годовой зарплаты, и Пакистан, где эта модель будет стоить 104,1% средней годовой зарплаты в стране.