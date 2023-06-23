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Подсчитана доступность iPhone 14 Pro для жителей разных стран

Аналитическая компания World of Statistics опубликовала таблицу сравнительной стоимости покупки iPhone 14 Pro в ряде разных стран мира. В некоторых странах стоимость iPhone может составлять всего 2% от годовой зарплаты пользователя, но где-то она может даже превышать годовой доход.

Подсчитана доступность iPhone 14 Pro для жителей разных стран
© MobiDevices

Самая низкая цена по отношению к годовой зарплате в Швейцарии, где этот показатель составляет всего 1,8%. В двух странах iPhone 14 Pro на 128 ГБ по цене $999 будет стоить больше, чем зарплата человека за весь год. Этими двумя странами являются Нигерия, где для покупки мобильного телефона среднестатистическому покупателю потребуется 105,3% его годовой зарплаты, и Пакистан, где эта модель будет стоить 104,1% средней годовой зарплаты в стране.

Полный список со странам выглядит следующим образом:

  • Швейцария: 1,8%;
  • США: 2,0%;
  • Сингапур: 2,0%;
  • Объединенные Арабские Эмираты: 2,8%;
  • Австралия: 2,9%;
  • Канада: 3,0%;
  • Гонконг: 3,2%;
  • Норвегия: 3,3%;
  • Новая Зеландия: 3,5%;
  • Нидерланды: 3,5%;
  • Дания: 3,7%;
  • Германия: 3,9%;
  • Япония: 3,9%;
  • Великобритания: 4,0%;
  • Ирландия: 4,1%;
  • Южная Корея: 4,1%;
  • Финляндия: 4,3%;
  • Австрия: 4,4%;
  • Бельгия: 4,6%;
  • Франция: 4,8%;
  • Швеция: 4,5%;
  • Испания: 6,2%;
  • Тайвань: 6,3%;
  • Италия: 7,2%;
  • Чехия: 8,0%;
  • Китай: 9,3%;
  • Польша: 11,2%;
  • Португалия: 11,3%;
  • Малайзия: 11,8%;
  • Венгрия: 14,8%;
  • Россия: 16,3%;
  • Мексика: 16,9%;
  • Таиланд: 18,5%;
  • Аргентина: 23,1%;
  • Индия: 23,4%;
  • Индонезия: 32,2%;
  • Филиппины: 34,5%;
  • Турция: 34,7%;
  • Бразилия: 38%;
  • Иран: 43,9%;
  • Венесуэла: 59%;
  • Египет: 88,4%;
  • Пакистан: 104,1%;
  • Нигерия: 105,3%.

По мнению большинства аналитиков, стоимость всех моделей из грядущей серии iPhone 15 вырастет на 10-20%. Цен на более дешёвые версии может вырасти на $100, по сравнению с аналогами из серии iPhone 14. А цена флагманского iPhone 15 Pro Max может увеличиться на $200.