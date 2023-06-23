Два новых коронавируса выявили у летучих мышей в Китае

Китайские ученые обнаружили два новых коронавируса, циркулирующих среди летучих мышей. Вирусы, относящиеся к одному семейству, получили обозначения CD35 и CD36.

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Патогены выявили в образцах, взятых у 112 больших круглолистных летучих мышей. Рукокрылых отловили в пещерах уезда Баотин провинции Хайнань на юге Китая в период с марта по апрель 2021 года.

Анализы семи мышей дали положительный результат на коронавирусы. Исследование показало, что оба патогена имеют одну и ту же мутацию, которая, как считают ученые, сделала COVID-19 таким заразным – участок расщепления фурина. До SARS-CoV-2 такая особенность не была обнаружена ни у одного сарбековируса (подрод, к которому относится возбудитель ковида).