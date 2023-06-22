В России может образоваться монополия на компьютерные мыши

Российские производители электроники опасаются, что отечественный рынок компьютерной периферии в виде мышек, клавиатур и других подключаемых аксессуаров может монополизировать одна компания – «Бештау Электроникс». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Монополизация рынка может произойти после принятия новой инициативы Минпромторга РФ, которая предполагает ужесточение требований к степени «отечественности» так называемых автоматизированных рабочих мест (АРМ). К АРМ относятся компьютер, а также мышь, клавиатура, принтер и другая периферия.

Проблема в том, что предполагаемым критериям «отечественности» среди российских производителей электроники на текущий момент выступает только одна компания – «Бештау Электроникс». Собственно, «Бештау Электроникс», по данным «Ъ», и выступила автором инициативы об ужесточении требований к локализации АРМ.

Близкий к Минпромторгу РФ источник «Ъ» сообщил, что вопрос производства периферии обсуждался с представителями рынка еще два года назад. Однако тогда почти все производители отказались от исполнения новых требований.

Сегодня основными производителями АРМ в России выступают «Аквариус», Depo, ICL, IRU и еще ряд компаний. Годовой объем рынка АРМ оценивается в 85 млрд руб. Ключевыми заказчиками периферии выступают госструктуры и предприятия из нефтегазовой отрасли.