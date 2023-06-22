В Роскомнадзоре высказались о разблокировке Twitter

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии причин для возобновления в России доступа к соцсети Twitter, заблокированной весной 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

«Оснований для разблокировки нет», — констатировали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что так Роскомнадзор прокомментировал заявление владельца соцсети Илона Маска, который ранее заявил, что Twitter должен подчиняться законам страны, в которой работает.

Как сообщает Times of India, такое заявление Маск сделал после встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«У Twitter нет другого выхода, кроме как подчиняться местной власти. Если мы не будем подчиняться местным законам, нас закроют», — высказался бизнесмен, комментируя слова предыдущего главы соцсети Джека Дорси о том, что правительство Индии угрожало заблокировать Twitter.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность возобновления доступа к Twitter. По его словам, соцсеть перестала блокировать аккаунты российских госорганов и журналистов и понижать их в поисковой выдаче.

Предложения о разблокировке Twitter неоднократно поступали после того, как Маск стал главой соцсети и изменил ее политику. Однако Роскомнадзор в ответ заявлял, что оснований для снятия ограничений нет.