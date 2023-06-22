В Тибете обнаружили самое высокое дерево Азии

В тибетском каньоне нашли дерево, которое признали самым высоким в Азии. Это гигантский кипарис.

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По словам исследователей из Китайской академии наук, высота дерева превышает 335 футов (102 метра), обхват ствола – 2,8 метров. Его заметили в мае 2023 года в округе Боме. Порода дерева остается неизвестным, однако, как говорят исследователи, это может быть либо гималайский кипарис (Cupressus torulosa), либо тибетский кипарис (Cupressus gigantea).

За последние несколько месяцев ученые несколько раз пересматривали рекорд самого высокого дерева в Азии. В апреле 2022 года они описали 252-футовое (76,8 метров) дерево в уезде Медог в Тибете. Но уже в 2023 году в округе Заю было найдено дерево высотой 274 фута (83,5 метра). Однако и этот рекорд не продержался долго.

Интересно, что все деревья произрастают в регионе Ньингчи. Он известен своей уникальной экосистемой. Места, где могут расти гигантские деревья, крайне редки на планете. Такие растения требуют особой почвы и климатических условий, они должна быть защищены от ветра, молний, огня и деятельности человека. Ученые проводили исследования в Ньингчи с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также радарного и лазерного оборудования, сообщает The Independent.