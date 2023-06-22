Космонавт развеял миф о «еде в тюбиках» на борту
Космонавты давно питаются в космосе такими же продуктами, как и на Земле. В тюбиках остались только некоторые из них — например, соусы, приправы. Об этом в эфире «Каскада» в четверг, 22 июня, рассказал космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
По его словам, в космосе обычно питаются консервами и сублимированными брикетами.
«В сублимированную брикетированную пищу необходимо добавлять воду — восстанавливать ее при помощи воды, но по виду она абсолютно такая же, как и на Земле. То есть продукты в принципе близки к тому виду, который мы употребляем на Земле. Единственное, что они уже все готовы к употреблению: у нас нет кухни, поэтому мы только разогрели и воды добавили», — поделился Сергей Кудь-Сверчков.
Бывают «обычные» фрукты и овощи, которые долго хранятся, такие как яблоки, помидоры. А вот свежую молочную продукцию в космос не доставляют, поскольку она пропадет быстрее, чем поступит на борт.