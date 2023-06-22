Прототип смартфона «Лаборатории Касперского» готов для приема звонков и SMS
В прототипе защищенного от взломов смартфона, над которым в настоящее время работает «Лаборатория Касперского», уже есть базовые приложения в виде звонков, смс, а также адресная книга. Об этом со ссылкой на руководителя группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктора Ивановского пишет РИА Новости.
По его словам, прототип смартфона под управлением KasperskyOS оснащен рядом базовых приложений.
«В списке необходимых для работы смартфона сценариев: звонки, адресная книга, смс, панель настроек. В следующей очереди поддержка Wi-Fi, NFC, камеры. Эти компоненты в первую очередь необходимы для индустриальных сценариев», - пояснил Ивановский.
Также, по его словам, ведется работа над поддержкой браузера на основе Chromium (с открытым исходным кодом). При этом «Лаборатория Касперского» занимается только операционной системой и ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые смогут выводить на рынок такие устройства.
«В их качестве могут выступать как российские, так и азиатские компании», - пояснил Ивановский.
Ранее премьер-министру России Михаилу Мишустину показали собранный в Якутии кинопроектор с российском ПО. Его создали для импортозамещения дорогих иностранных аналогов. Мишустин назвал проект очень интересным - он представляет собой полноценную эко-систему для кинотеатров с возможностью подключить сервисы по продаже билетов и программу «Пушкинская карта».