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Прототип смартфона «Лаборатории Касперского» готов для приема звонков и SMS

В прототипе защищенного от взломов смартфона, над которым в настоящее время работает «Лаборатория Касперского», уже есть базовые приложения в виде звонков, смс, а также адресная книга. Об этом со ссылкой на руководителя группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктора Ивановского пишет РИА Новости.

Прототип смартфона «Лаборатории Касперского» готов для приема звонков и SMS
© Unsplash

По его словам, прототип смартфона под управлением KasperskyOS оснащен рядом базовых приложений.

«В списке необходимых для работы смартфона сценариев: звонки, адресная книга, смс, панель настроек. В следующей очереди поддержка Wi-Fi, NFC, камеры. Эти компоненты в первую очередь необходимы для индустриальных сценариев», - пояснил Ивановский.

Также, по его словам, ведется работа над поддержкой браузера на основе Chromium (с открытым исходным кодом). При этом «Лаборатория Касперского» занимается только операционной системой и ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые смогут выводить на рынок такие устройства.

«В их качестве могут выступать как российские, так и азиатские компании», - пояснил Ивановский.

Ранее премьер-министру России Михаилу Мишустину показали собранный в Якутии кинопроектор с российском ПО. Его создали для импортозамещения дорогих иностранных аналогов. Мишустин назвал проект очень интересным - он представляет собой полноценную эко-систему для кинотеатров с возможностью подключить сервисы по продаже билетов и программу «Пушкинская карта».

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