Apple исправила найденные «Лабораторией Касперского» уязвимости в iOS

Компания Apple устранила в iOS уязвимости «нулевого дня», которые ранее использовались в шпионской кампании «Операция Триангуляция», обнаруженной российскими специалистами из «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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Речь идет об уязвимостях CVE-2023-32434 и CVE-2023-32435. Их «Лаборатория Касперского» обозначила как импланты TringleDB. По данным специалистов российской компании, TringleDB использовались для внедрения в iPhone шпионских модулей через невидимые сообщения в iMessage. Как пишет Bleeping Computer, Apple исправила проблемы спустя три дня после публикации информации о них.

Упомянутые уязвимости содержатся во всех смартфонах Apple, которые работают под управлением iOS до версии 15.7. В большей степени проблема актуальная для iPhone, которые не поддерживают новейшие iOS 16 и iOS 17. В частности, к ним относятся такие модели, как iPhone 6s, iPhone 7, а также iPhone SE 1.

Вместе с CVE-2023-32434 и CVE-2023-32435 Apple также закрыла уязвимость CVE-2023-32439, обнаруженную неназванным исследователем информационной безопасности. CVE-2023-32439 позволяет при помощи WebKit выполнять произвольный код на устройствах Apple.

Отмечается, что Apple выпустила соответствующие патчи безопасности для всех своих устройств с macOS Ventura 13.4.1, macOS Monterey 12.6.7, macOS Big Sur 11.7.8, iOS 16.5.1 и iPadOS 16.5.1, а также iOS 15.7.7 и iPadOS 15.7.7. Все обновления стали доступны для скачивания 21 июня 2023 года.