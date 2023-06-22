Нейросеть помогла девушке составить резюме и устроиться на работу

Пользовательница TikTok Лия (@leah_sahdam) рассказала подписчикам историю о том, как чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT помог составить ей резюме, после которого она получила положительный отклик от «абсолютно всех работодателей». Об этом сообщает издание Daily Dot.

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Девушка рассказала, что недавно «очень импульсивно» уволилась с прошлой работы, после чего три месяца не могла найти новую. За это время она откликнулась на «более 300 гребанных вакансий» и получила ответ только от 10% работодателей.

Устав от неудач, Лия решила переделать свое резюме при помощи ChatGPT. Она попросила чат-бота задать ей вопросы, которые обычно задают на интервью при трудоустройстве, чтобы заранее наполнить резюме нужными фактами. Переделанный профайл девушка разослала всем интересующим работодателям, и каждый из них пригласил ее на собеседование.

«Вот как я использовала ИИ, чтобы получить ответ по каждой вакансии, включая ту, на которую ранее я пробовалась уже четыре раза, но получала отказ», – сказала тиктокерша.

По ее словам, после эксперимента с ChatGPT она проводила интервью с различными компаниями в течение 10 дней – настолько сильным был ажиотаж.