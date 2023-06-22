Одобрен новый патент Apple на Face ID под экраном
Компания Apple недавно получила новый патент на европейском рынке, показывающий различные внеэкранные решения Face ID. Об этом сообщает ресурс Patently Apple.
Apple объяснила в патенте, что электронное устройство, представленное iPhone, может содержать несколько датчиков в нескольких непиксельных областях.
В каждой непиксельной области удалены тонкопленочные транзисторы и другие компоненты дисплея, чтобы обеспечить прохождение света, улучшая передачу изображения от экрана к датчику.
В патенте Apple говорится, что камера может быть скрыта в определенной области экрана, в описании 18F непиксельная область может занимать весь экран.
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