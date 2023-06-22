Одобрен новый патент Apple на Face ID под экраном

Компания Apple недавно получила новый патент на европейском рынке, показывающий различные внеэкранные решения Face ID. Об этом сообщает ресурс Patently Apple.

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Apple объяснила в патенте, что электронное устройство, представленное iPhone, может содержать несколько датчиков в нескольких непиксельных областях.

В каждой непиксельной области удалены тонкопленочные транзисторы и другие компоненты дисплея, чтобы обеспечить прохождение света, улучшая передачу изображения от экрана к датчику.