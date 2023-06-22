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Ученый рассказал, кому не стоит пользоваться нейросетями

Нейропсихолог Кубат Каниметов заявил, что школьники могут «разучиться думать», если будут пользоваться нейросетями слишком часто. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Ученый рассказал, кому не стоит пользоваться нейросетями
© Unsplash

Каниметов сравнил нейросети с калькулятором, освобождающим мозг от рутинных процедур и в то же время лишающим его полезной тренировки. Если школьник привыкнет использовать искусственный интеллект (ИИ), ему будет сложно отказаться от готовых решений, считает эксперт.

Ученый отметил, что нейросети становятся «универсальным решебником», с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому.

«И это превращается в медвежью услугу. Дети, которые <…> не знают, например, как найти что-то в учебнике, но при этом хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения», - подчеркнул эксперт.

Людям, которые используют нейросети по работе, Каниметов посоветовал чаще «нагружать мозг» в свободное время - изучать иностранные языки, анализировать информацию, читать и писать.

«Это сильная опора для наших нейрофакторов. Делать это нужно систематически. <…> При этом жизнь должна быть разноплановой, не надо фокусироваться на чем-то одном», - отметил нейропсихолог.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и другие лидеры технологической индустрии ранее призвали лаборатории искусственного интеллекта прекратить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4, - последняя языковая модель компании OpenAI (Маск - один из основателей компании).

В открытом письме, подписанном Маском и соучредителем Apple Стивом Возняком, предлагается взять шестимесячную паузу в разработке передового ИИ.

Если такую паузу не удастся объявить быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий, считают авторы письма. Они предупредили, что ИИ может отобрать у людей рабочие места.

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