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Телескоп Уэбба проверил «аналог Венеры» на пригодность к жизни

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» провел инфракрасные измерения предполагаемой атмосферы экзопланеты TRAPPIST-1 c, которую астрономы нередко называют «близнецом Венеры». Об этом пишет обозреватель Марк Кауфман в статье для Mashable.

Телескоп Уэбба проверил «аналог Венеры» на пригодность к жизни
© РИА Новости

Автор статьи напомнил, что система TRAPPIST-1 располагается относительно недалеко, по космическим меркам, от Земли. В систему входят семь объектов, схожих по размеру и массе с каменистыми планетами Солнечной системы.

Астрономы полагали, что на одном из этих космических объектов удастся обнаружить жизнь. Особые надежды они возлагали на экзопланету TRAPPIST-1 c.

Она интересна тем, что является своего рода «близнецом» Венеры. В частности, получает такое же количество излучения от своей звезды, как и Венера от Солнца. На фоне этого предполагалось, что у нее может быть плотная атмосфера из углекислого газа.

Проведенные с помощью телескопа «Уэбб» измерения показали, что ученые заблуждались. На самом деле, планета представляет собой голый скалистый мир без атмосферы, либо с очень тонкой атмосферой, при которой невозможно поддержание жизни.

Ранее космический телескоп переслал на Землю фотографии необычного скопления, известного как «Столпы Творения».

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