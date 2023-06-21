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Ученые выяснили, почему бесполезно кричать против ветра

Финские исследователи из Университета Аалто во главе с Вилле Пулкки провели научный эксперимент, в ходе которого попытались выяснить, почему люди плохо слышат говорящих и даже кричащих против ветра собеседников. Об этом пишет обозреватель Эмили Коновер в статье для портала Science News Explores.

Ученые выяснили, почему бесполезно кричать против ветра
© unsplash.com/photos/08M0vQW3eMw

Ученые разместили на крыше автомобиля специальные устройства и приборы, измеряющие амплитуду выходящего звука.

На основе анализа полученных данных им удалось определить, что природная стихия перенаправляет звуковые волны, не позволяя словам дойти до адресата.

Установлено влияние крика на человека

По мнению специалистов, это связано с тем, что процессе говорения звуковые волны сперва отражаются от земли, а после отклоняются от нее под тем или иным углом в зависимости от силы встречного потока.

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