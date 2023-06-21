Ученые выяснили, почему бесполезно кричать против ветра

Финские исследователи из Университета Аалто во главе с Вилле Пулкки провели научный эксперимент, в ходе которого попытались выяснить, почему люди плохо слышат говорящих и даже кричащих против ветра собеседников. Об этом пишет обозреватель Эмили Коновер в статье для портала Science News Explores.

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Ученые разместили на крыше автомобиля специальные устройства и приборы, измеряющие амплитуду выходящего звука.

На основе анализа полученных данных им удалось определить, что природная стихия перенаправляет звуковые волны, не позволяя словам дойти до адресата.