Google поиздевалась над iPhone в рекламе смартфонов Pixel

Компания Google опубликовала на YouTube-канале Made by Google серию рекламных видеороликов про смартфоны Pixel, в которых высмеиваются iPhone.

© YouTube/Made by Google

Во всех роликах смартфон Pixel и iPhone представлены старыми друзьями, которые созерцают природу. В какой-то момент на iPhone накатывает чувство откровенности, и он признается Pixel в своих завистях и недостатках.

Например, в клипе Plateau смартфон Apple сокрушается из-за того, что хотел бы иметь режим астрофотографии и 30-кратный зум, но, вероятно, никогда их не получит. В другом видео – Sketchy Wi-Fi – iPhone и Pixel оказываются в каком-то придорожном кафе. Смартфон Apple начинает паниковать из-за общедоступной точки Wi-Fi и требует Pixel скорее отключиться от нее, так в ней, вероятно, сидят хакеры.

В другом ролике у iPhone внезапно садится батарея и ему на помощь приходит Pixel c реверсивной беспроводной зарядкой. В клипе, где Pixel Fold раскрывается, iPhone теряет сознание от увиденного, а потом приходит в себя и спрашивает, какой сейчас год и придуманы ли уже летающие машины.

Всего Google выпустила пять видеороликов. Все они объединены в серию Best Phones Forever.