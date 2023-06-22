Найдены старейшие неандертальские наскальные рисунки

Археологи нашли на стенах французской пещеры Ла-Рош-Котар рисунки, оставленные неандертальцами около 75 тысяч лет назад. Вероятно, это старейший образец наскальной живописи в Европе. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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За последние десятилетия археологи многое узнали о культуре и быте неандертальцев. Ученые нашли множество инструментов и даже костяные орудия, которые, как считалось ранее, умели делать только Homo sapiens sapiens. Однако один элемент жизни неандертальцев остается «в тени» — изобразительное искусство. Неандертальцам приписывают совсем немного произведений наскальной живописи, а значение изображений остается предметом дискуссий.

Теперь ученые нашли в пещере Ла-Рош-Котар в центре долины Луары во Франции отметины, явно сделанные древними людьми. Анализ формы, интервалов и расположения следов подтвердил их «человеческое» происхождение.

Также археологи проанализировали пещерные отложения с помощью оптически стимулированного люминесцентного датирования (то есть выяснили, когда в последний раз минеральные породы из пещеры находились на свету). Оказалось, что пещера была заброшена около 57 тысяч лет назад — задолго до прибытия Homo sapiens в регион. Сами изображения, как показал стратиграфический анализ, могли быть сделаны около 75 тысяч лет назад. Более того, орудия труда, найденные в пещере, принадлежат к мустьерской культуре, которая связана с неандертальцами. Следовательно, только они и могли оставить рисунки на стенах пещеры Ла-Рош-Котар.