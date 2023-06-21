Космический аппарат BepiColombo прислал снимки Меркурия

Роботизированный орбитальный аппарат BepiColombo отправил на Землю уникальные снимки Меркурия. Об этом пишет обозреватель Элиша Зауэрс в статье для портала Mashable.

© © Mariner 10, Astrogeology Team, U.S. Geological Survey

Автор статьи напомнила, что Меркурий является ближайшей к Солнцу планетой. В силу труднодоступности он относительно плохо изучен.

С тем, чтобы получить данные о планете, Европейское и Японское космические агентства направили к нему роботизированный корабль.

mashable.com/article/mercury-images-closeup-bepicolombo

В настоящее время BepiColombo завершил уже третий из шести запланированных полетов вокруг Меркурия. Во время третьего ему удалось пройти менее, чем в 250 км над поверхностью планеты и сделать десятки снимков.

mashable.com/article/mercury-images-closeup-bepicolombo

Обозреватель пояснила, что черно-белые снимки с разрешением 1024×1024 пикселей были загружены на сайт ЕКА.

На них возможно разглядеть больше количество геологических объектов, в том числе, большой кольцеобразный ударный кратер Manley, диаметр которого составляет 218 км.