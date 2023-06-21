Космический аппарат BepiColombo прислал снимки Меркурия
Роботизированный орбитальный аппарат BepiColombo отправил на Землю уникальные снимки Меркурия. Об этом пишет обозреватель Элиша Зауэрс в статье для портала Mashable.
Автор статьи напомнила, что Меркурий является ближайшей к Солнцу планетой. В силу труднодоступности он относительно плохо изучен.
С тем, чтобы получить данные о планете, Европейское и Японское космические агентства направили к нему роботизированный корабль.
В настоящее время BepiColombo завершил уже третий из шести запланированных полетов вокруг Меркурия. Во время третьего ему удалось пройти менее, чем в 250 км над поверхностью планеты и сделать десятки снимков.
Обозреватель пояснила, что черно-белые снимки с разрешением 1024×1024 пикселей были загружены на сайт ЕКА.
На них возможно разглядеть больше количество геологических объектов, в том числе, большой кольцеобразный ударный кратер Manley, диаметр которого составляет 218 км.
По данным Зауэрс, он представляет особенный интерес для ученых, так как дает возможность изучить специфику процессов, проходивших ранее на планете.